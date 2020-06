Acer renouvelle le Predator Triton 300 et le Nitro 7, l'ami des joueurs au budget serré

Proche de la gamme Stealth de MSI et des Zephyrus S d'ASUS, entre autres, le Predator Triton 300 cible avant tout la compacité (19,9 mm d'épaisseur pour 2,1 kilos) tout en misant sur un design (relativement) sobre. On y trouve des processeurs Intel Core de 10ème génération (Acer ne donne pas encore le détail des options disponibles, mais l'on peut raisonnablement tabler sur des Core i7 et peut être i5) couplés à une RTX 2070 MaxQ dans sa version la plus haut de gamme du PC.

L'affichage est assuré par un écran IPS Full HD de 15,6 pouces pour un temps de réponse estimé à 3 ms et un rafraîchissement fixé à 240 Hz. La dalle choisie par Acer se contente par contre d'une luminance maximale de 300 nits (c'est dans la moyenne), et d'une couverture complète (100%) de l'espace colorimétrique sRGB. L'appareil peut enfin accueillir jusqu'à 3 SSD au format M.2 (deux d'entre eux peuvent être monté en RAID). De quoi assurer une bonne capacité de stockage et de belles possibilités d'upgrade à l'avenir.

Le Triton 300 sera vendu en France dès septembre à partir de 1699 euros.