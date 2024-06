ASUS améliore le rival du Razer Blade 16, et dégaine un TUF Gaming miniature

L'appareil peut ainsi embarquer un processeur AMD de dernière génération et une RTX 4070 montant à 140 watts (W) de TGP (Total Graphics Power, soit la consommation électrique globale de la carte graphique tous composants compris), dans un boîtier de 1,79 cm d'épaisseur (à son point le plus fin), pour 2,2 kg. Ce duo CPU/GPU peut également compter sur un maximum de 32 Go de LPDDR5X à 7500 MHz et l'on profite de connectiques là aussi complètes (USB 4, HDMI 2.1, Ethernet, USB-C 3.2, etc.).