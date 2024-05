ROG Ally X : plus de batterie, plus de mémoire, ASUS renouvelle bel et bien sa console portable

Pour les infos concrètes, c'est à peu près tout, car s'il semble être question d'une sortie au cours du deuxième semestre 2024, le calendrier exact n'a pas encore été précisé. Nous savons en revanche qu'ASUS a déplacé le lecteur de cartes microSD pour éviter les problèmes rencontrés précédemment, et que la ROG Ally X sera un peu plus lourde et vendue dans un boîtier entièrement noir.

Rendez-vous est de toute façon pris pour le 2 juin, date à laquelle ASUS doit présenter plus officiellement, et sans doute bien plus précisément, sa ROG Ally X.