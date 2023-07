Surchauffe sur les microSD de la console ROG Ally ? ASUS réagit

Toujours plus nombreux, des témoignages d'utilisateurs font état de soucis avec des microSD qui voient leurs débits s'effondrer et leur comportement devenir plus aléatoire, quand il n'est pas fait état de pannes complètes.

ASUS ne fait pas la sourde oreille, et Whitson Gordon, responsable marketing au sein de la société régulièrement impliqué dans la promotion de la console, est intervenu en publiant un communiqué sur Discord. En premier lieu, il reconnaît le problème : « Après confirmation des tests internes, dans certaines conditions de contraintes thermiques, le lecteur de carte SD peut mal fonctionner. »