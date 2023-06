Le ROG Ally est-il plus facilement réparable que le SteamDeck ?

Étonnamment, ASUS veut néanmoins dissuader les utilisateurs de poursuivre le démontage de sa ROG Ally en apposant des stickers de garantie un peu partout. Un point que certains utilisateurs devront prendre en compte. Cela étant, la conception de la console est globalement très modulaire. Les composants peuvent donc être désassemblés assez rapidement et certaines réparations basiques sont donc à portée de la majorité des utilisateurs disposant d'un tournevis de précision et d'un peu de patience.

Contrairement à celle du Steam Deack (solidement collée), la batterie de 40 wattheures de la ROG Ally peut ainsi être retirée facilement, au même titre que le SSD M.2 installé à l'intérieur de son châssis. Changer ce dernier est possible en quelques minutes afin de passer sur une capacité de stockage supérieure à moindres frais, par exemple. Un excellent point. Même démarche pour les sticks et les moteurs de vibration, qui peuvent être démontés sans difficulté particulière. Et surtout : les remplacer ne nécessite pas de changer quoi que ce soit d'autre, puisqu'ils sont installés chacun sur des modules indépendants de la carte mère.

Attention par contre, la technologie de sticks utilisée par ASUS est la même que celle des Nintendo Switch… ce qui n'est pas bon signe pour leur durabilité. Heureusement, il sera toujours possible de les remplacer en cas de problème.