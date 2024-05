ASUS va doter sa console ROG Ally X de 24 Go de RAM... et d'une batterie 40 % plus costaude !

En revanche, le fait qu'il s'agisse de LPDDR5X en lieu et place de la LPDDR5 de la ROG Ally semble confirmer une mémoire plus rapide, même si nous n'avons pas de précisions sur les fréquences. Rappelons que sur une puce APU comme le Z1 Extreme, la mémoire vive du système sert aussi de mémoire vidéo : de fait, plus elle est rapide et plus les accès – pour le chargement des textures d'un jeu par exemple – se feront rapidement. Toujours bon à prendre.

Cela dit, la nouvelle la plus intéressante concerne la batterie. Il avait déjà été précisé que, comme sur le Steam Deck OLED, celle-ci serait augmentée par rapport à la console originelle. Nous savons aujourd'hui que l'augmentation est estimée à 40 %. Pas mal ! On parle alors d'une autonomie de « jusqu'à 8 heures » ce qui n'est pas très précis, mais va clairement dans le bon sens.