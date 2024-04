Nouveaux BIOS et pilotes graphiques : gros coup de boost pour la console MSI Claw

La société américaine sait combien il est difficile de revenir dans la course et de concurrencer des géants comme AMD ou NVIDIA. Alors, en plus de puces techniquement intéressantes, Intel a décidé de soigner la partie logicielle… et il y avait du travail ! Durant les premiers mois suivant la sortie des solutions ARC Alchemist, nous avons pu voir des améliorations de 50, 80 voire 100 % par rapport aux générations précédentes.

Un suivi qui se poursuit aujourd'hui et n'est pas pour rien dans les nouvelles performances évoquées par MSI pour sa console Claw. En effet, on parle d'un nombre d'images par seconde en hausse de 43,5 % sur F1 23, de 27,6 % sur Hogwarts Legacy, de 22,6 % sur Diablo 4, de 21,9 % sur Dead Space, de 18,4 % sur Forza Horizon 5 et de 10,3 % sur le récent Helldivers 2.