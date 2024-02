MSI Claw : des premières mesures défavorables à la console portable sur base Intel Meteor Lake

Hélas pour Intel et pour MSI, la ROG Ally Z1 – sa version la plus puissante – semble devoir l'emporter avec une certaine marge par exemple sur Shadow of the Tomb Raider. Peu importe le TDP, à chaque fois la Claw est derrière et parfois de beaucoup : 24 images par seconde contre 42 à 15 watts.

L'écart se réduit à 20 watts (40 ips contre 53) et plus encore à 25 watts (46 ips contre 56), mais toujours en faveur de la ROG Ally. Plus gênant encore, à TDP max, la MSI Claw reste derrière à 49 ips contre 53. Plus gênant car la Claw est alors à 40 watts et la ROG Ally à 30 watts. Cela dit, il est intéressant de noter que la Claw semble bien plus bénéficier d'un gros TDP.