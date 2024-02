La console MSI Claw sortira le 1er avril en Europe... sauf si les poissons sont très avance cette année

Rappelons que trois modèles de Claw ont été évoqués : un Core Ultra 7 155H avec 16 Go de RAM et 1 To de SSD, un très proche où seul baisse le SSD (512 Go) et, enfin, un Core Ultra 5 135H épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de SSD. Pour ce troisième modèle, il est question de 699,99 dollars, mais nous n'avons aucune précision pour l'Europe.

Seuls les deux premiers sont évoqués par PC Componentes avec des tarifs qui s'établissent à 929 euros pour le plus costaud et encore 879 euros pour le second. Des prix nettement supérieurs à ceux de la ROG Ally qui est à 499,99 ou 649,99 euros selon la configuration.