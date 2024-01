CES 2024 : Déjà une fuite, la console MSI est baptisée CLAW et s'équipe chez Intel

Pour cette partie CPU, il semble question d'une fréquence boost de 4,8 GHz, mais c'est surtout la partie GPU qui éveille notre curiosité puisque nous parlons ici de 8 Xe-Cores à 2,25 GHz, soit le maximum possible chez Meteor Lake. Le Core Ultra aurait un TDP de 28 watts avec un max turbo power de 115 watts. De plus, il est épaulé par 32 Go de RAM, soit le double de ce que proposent ASUS et Lenovo sur leurs machines AMD.