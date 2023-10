Une première console portable à base de processeur Intel Meteor Lake déjà annoncée

En l'espèce, il serait ici question d'un composant Intel ARC Graphics 5 et toute la question sera de savoir quelles performances il peut délivrer sachant que Meteor Lake ne devrait pas intégrer plus de 8 Xe-Cores, soit autant que sur une carte dédiée ARC A380, loin d'être un monstre. À voir comment tout cela s'articule. Emdoor est toutefois resté raisonnable et alors que nombre de concurrents avancent des définitions très élevées, la marque annonce un écran de 8 pouces avec dalle 1 920 x 1 080 pixels.

Notons enfin la présence de 32 Go de RAM LDDR5X alors que le stockage est dévolu à un SSD PCIe Gen 4 jusqu'à 2 To qui a le bon goût d'être au format 2280. Aucune date ni aucun prix n'ont hélas été annoncés par Emdoor qui, une chose est sûre, fait souffler un vent de nouveauté.