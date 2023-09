8 cœurs Xe et accélération ray tracing : l'iGPU de Meteor Lake en promet de belles

Dans les faits, cela se traduit par une tension de fonctionnement plus faible et de plus hautes fréquences atteintes par les cœurs graphiques. Ces cœurs auront aussi la possibilité d'être plus nombreux, avec un maximum de 8 cœurs Xe au sein d'une puce pour un total de 128 Vector Engines, 2 Geometry Pipelines, 8 Samplers, 4 Pixel Backends et, surtout, l'ajout de 8 unités réservées au ray tracing.