Les processeurs Meteor Lake seront présentés lors de l'Intel Innovation 2023

Particulièrement étoffé, le calendrier de l'événement permet tout de même de tirer quelques enseignements et de voir, en particulier, que l'accent sera comme souvent mis sur les plateformes desktop.

Toutefois, nos confrères de VideoCardz soulignent qu'une conférence sera tout entière tournée vers l'architecture même de Meteor Lake. De plus, une nouvelle feuille de route sera présentée, et Intel semble devoir mettre l'accent sur tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et la puissance de calcul nécessaire pour en tirer le meilleur.

Meteor Lake devrait ainsi être la première architecture client majeure à intégrer des cœurs d'accélération IA. Ils sont connus sous le nom de VPU et dérivés de la technologie imaginée par la société Movidius, rachetée il y a déjà quelques années par Intel avec l'IA en ligne de mire.