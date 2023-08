Intel Meteor Lake : les Core Ultra 7 à plus de 5 GHz ? Les Core Ultra 9 encore plus haut ?

Il faut effectivement savoir que même si le 5 GHz constitue un pas important, l'atteindre et le dépasser n'est pas une nouveauté en soi, pas même dans le monde mobile. Pas une nouveauté chez AMD dont les Phoenix peuvent se caler sur un maximum de 5,2 GHz (Ryzen 9 7940HS). Mais pas non plus une nouveauté chez Intel dont le Core i9-13900HX atteint 5,4 GHz. Le Core i7-1370P qui doit être remplacé par les Meteor Lake atteint, lui, 5,2 GHz.

Ce seuil des 5 GHz reste malgré tout une performance remarquable pour une toute nouvelle architecture. Il est toutefois à noter que cela ne concerne que les cœurs performants et nous attendons d'avantage de précisions pour les cœurs efficaces, toujours cadencés moins haut. Rappelons que Meteor Lake doit permettre à Intel d'introduire son processus de gravure Intel 4 sur lequel la société américaine fonde de nombreux espoirs.