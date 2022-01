CES 2022 : Intel présente les processeurs mobiles "les plus rapides" avec sa 12e génération Core H

Ils sont suivis par trois Core i7. Les Core i7-12800H et Core i7-12700H sont très proches avec leurs 6 cœurs performants, 8 cœurs efficaces et 20 threads. Ils disposent de 24 Mo de cache L3 et ne diffèrent que par les fréquences maximales : 4,8 GHz pour le premier, contre 4,7 GHz pour le second. Le Core i7-12650H se montre plus modeste : il garde les 6 cœurs performants, mais n'a que 4 cœurs efficaces et 16 threads. Le cache reste identique (24 Mo) comme la fréquence maximale (4,7 GHz).