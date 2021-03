Intel Core i9-11980HK Tiger Lake-H : jusqu'à 5 GHz à 65W

D'après WCCFTech, le nombre de puces Tiger Lake-H 45 W s'élèverait en tout à cinq, et ce, en plus des Core i5-10300H (4 cœurs / 8 threads cadencés entre 3,1 et 4,4 GHz) et i7-10370H (4 cœurs / 8 threads à 3,3 - 4,8 GHz) déjà annoncés par Intel lors du CES 2021, mais en 35 W cette fois.

Pour compléter sur l'entrée de gamme les Core i9-11980HK, i9-11900H, i7-11800H et i5-11400H évoqués plus haut, nous devrions en effet trouver un Core i5-11260H, lui aussi pourvu de 45 W de TDP, et cumulant 6 cœurs et 12 threads, mais cette fois avec une fréquence de base plus basse (2,0 GHz, contre 4,6 GHz en boost). Le reste de la gamme Tiger Lake reste bien entendu occupé par les modèles à basse consommation lancés par Intel à la rentrée 2020, avec des TDP s'étirant de 7 à 15 W (ou 28 W après configuration).