Qualcomm tente de se créer une communauté d'Insiders

Depuis quelques jours, Qualcomm invite ses plus fervents fans à faire partie du nouveau programme Snapdragon Insider. Il s'agit ici de former une communauté d'enthousiastes qui pourront découvrir en avant-première les futures informations et les produits du groupe.

Chaque année en décembre, Qualcomm invite journalistes et influenceurs à son Snapdragon Technology Summit, mais désormais, le groupe souhaite permettre à tout un chacun de profiter d'un accès VIP à son univers.