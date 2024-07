De l'aide pour les fabricants de smartphones ? Qualcomm veut leur simplifier les mises à jour Android

Google et Samsung ont récemment repensé leur politique de mises à jour pour la plus grande joie des consommateurs. Les deux géants proposent désormais un suivi logiciel de sept ans, assurant aux détenteurs de Pixel et de smartphones Galaxy haut de gamme la possibilité de conserver leur appareil plus longtemps. Si les téléphones les plus chers sont avantagés par cette décision, on ne peut pas en dire autant des smartphones de milieu et d'entrée de gamme, ces derniers ne recevant qu'une à deux mises à jour (et souvent avec du retard).

Consciente de ce problème, l'entreprise Qualcomm entend bien y remédier en facilitant l'arrivée rapide des mises à jour pour les fabricants de smartphones Android.