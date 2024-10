max6

Et faire de ces OS un OS comme tous ceux des PC. L’OS est mis à jour par google et s’adapte aux capacités de l’appareil en ne proposant pas les capacités que les veilles puces n’ont pas implémentées. Les fabricants s’occupent des mises à jours de sécurité de leurs puces comme cela l’utilisateur sait rapidement les noms de ceux qui s’en foutent et peux les éviter. Et surtout on est plus dépendant des marques de smartphone pour qui c’est du pain béni de « gérer » les durées de mises à jours en fonction des bénéfices attendus.

Mais non ce serait trop facile de remettre la gestion des mises à jours de l’OS dans les mains de ces minables clients qui pourraient en profiter pour garder plus longtemps leurs smartphone un peu comme le fait de foutre de la colle partout pour ne pas pouvoir démonter sans tout casser et les changement de batteries quasi impossible à cout raisonnable (et ça c’est fini au moins dans l’UE à brève échéance)