Comme vous pouvez le voir, les utilisateurs de Pixel 6 pourront également installer Android 15 sur leur appareil. Celui-ci étant sorti en octobre 2021, à ce moment-là, Google proposait encore trois ans de mises à jour pour son système d'exploitation. Par conséquent, Android 15 sera logiquement la dernière version de l'OS à débarquer sur les différents téléphones de la gamme Pixel 6. Les propriétaires de Pixel 7 devraient quant à eux pouvoir installer la nouvelle version majeure d'Android ainsi que celle à venir l'année prochaine.

En tenant compte de la Pixel Tablet, ce sont pas moins de quinze appareils au total qui sont éligibles à Android 15. Pour rappel, la mise à jour est attendue pour ce mois d'octobre 2024, les rumeurs évoquant plus exactement la date du 15 octobre. En attendant confirmation, voilà qui devrait rassurer celles et ceux qui n'avaient pas prévu de faire remplacer leur Pixel 6 par un modèle plus récent.