Pixel 8 et 8 Pro : les 7 ans de mises à jour promis par Google sont la seule nouveauté qui vaille

Enfin, plus prosaïquement, il faudra voir comment se comporteront les Pixel 8 après 7 ans de mises à jour successives. Souvent plus riches en fonctionnalités et plus gourmandes en ressources, les nouvelles versions d'Android peuvent parfois mettre le processeur d'un téléphone à genoux et le rendre, à grands coups de ralentissements et de bugs, plus pénible à utiliser, et donc plus susceptible d'être remplacé.