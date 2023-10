Pixel 8 et Pixel 8 Pro : Google dévoile enfin ses nouveaux smartphones, voici les nouveautés

Si nous attendons de voir toutes ces fonctionnalités en action pour juger de leur efficacité, Google précise qu’elles sont possibles grâce à une autre innovation de cette gamme Pixel 8 : leur nouveau processeur Tensor G3. Évolution du très bon G2 de la précédente génération, celui-ci a spécifiquement été amélioré pour optimiser le machine learning et renforcer l’intelligence artificielle. Il s’accompagnera de 8 Go de RAM sur le Pixel 8, et de 12 Go sur le Pixel 8 Pro.

Outre les optimisations photographiques évoquées plus haut, ce nouveau processeur permettra d’améliorer d’autres fonctionnalités des Pixel 8 et Pixel 8 Pro : en particulier, le déverrouillage par reconnaissance faciale devrait être plus rapide et plus sécurisé par le passé.

De même, les conversations avec Google Assistant devraient gagner en fluidité, l’assistant vocal étant désormais capable de comprendre nos commandes même pendant qu’on se brosse les dents (!), ou d’interpréter une conversation alternant plusieurs langues à la fois.

Sur le web, Google sera désormais capable de nous résumer une page en quelques lignes, afin de nous éviter d’avoir à la lire en entier (on vous interdit de faire ça sur Clubic !), mais aussi de la lire à voix haute ou de la traduire en direct, grâce à la fonction « Read Aloud and Translate ».

Ce ne sont que quelques-unes des nombreuses nouveautés promises par Google, la plus intrigante étant la fonction « Object Temperature Sensing », permettant au téléphone de mesurer la température d’un objet — et pourquoi pas un jour celle du corps humain, si toutefois la firme américaine parvient à obtenir les autorisations nécessaires auprès des autorités compétentes (n’attendons pas cette fonction en France de sitôt, par conséquent).

Enfin, alors que le malheureux Pixel 4a, sorti en 2020, s’est récemment vu abandonné par Google en matière de support logiciel, la firme semble vouloir éviter de reproduire cet écueil à l’avenir : Pixel 8 et Pixel 8 Pro promettront le support logiciel le plus long jamais assuré par la marque, soit 7 ans de mises à jour sécuritaires et logicielles, pour un téléphone à jour jusqu’en 2030.