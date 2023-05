Un thermomètre dans le Pixel 8 Pro ? Voici une vidéo qui réchauffe l'hypothèse

D'après une vidéo partagée par le média 91mobiles, qui a ensuite été relayée par nos confrères du site Engadget, nous pouvons apercevoir le Pixel 8 Pro à l'action. Et plus précisément en train de faire office de… thermomètre. Oui, vous ne rêvez pas, le prochain flagship de Google devrait bel et bien disposer d'un thermomètre capable de prendre votre température corporelle. Pour ce faire, les utilisateurs et utilisatrices n'auront qu'à placer leur appareil au plus près de leur front, sans le toucher, et le déplacer ensuite jusqu'à leur tempe, le tout dans un délai de 5 secondes.