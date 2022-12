Le capteur photo du futur Pixel 8 fuite, avec une nouveauté majeure

Au fil des années, Google s'est rapidement hissée au rang des fabricants de smartphones les plus respectés. Les derniers modèles en date de la marque américaine ont été à la fois plébiscités par les utilisateurs et encensés par la critique. Et s'il y a bien un domaine dans lequel les fameux Pixel s'illustrent, c'est sans aucun doute du côté de la photo.