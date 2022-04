Pixel 7 en fuite (ou teasé) par Google, il devrait en réjouir certains et en décevoir d'autres

À mesure que les fuites révèlent des informations, il apparait que les Pixel 7 ressembleront fortement aux Pixel 6. La principale inconnue concerne le nouveau processeur GS201 amélioré, qui profitera à la puissance et à l'autonomie générale de l'appareil. Il sera relié à un modem Samsung, le Exynos 5300.



L'apparence des deux smartphones reprendra celle des Pixel 6. Le dos comportera toujours une bande « enroulée » avec les capteurs photographiques. À l'avant, les écrans seront identiques : le Pixel 7 sera légèrement plus compact que son aîné avec une taille de 6,3 pouces contre 6,4. Le modèle Pro conservera ses 6,7 pouces. Les taux de rafraîchissement ne changeront pas : 90 Hz pour le modèle basique, 120 Hz pour la version Pro.



Le Pixel 7 pourrait arriver plus tôt que prévu, Google anticipant de quelques semaines le lancement de ses nouveaux téléphones. Ainsi, les deux modèles seraient lancés en septembre 2022 et non en octobre, comme ce fut le cas du Pixel 6.