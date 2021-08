Google officialise sa puce Google Tensor et donne un aperçu des Pixel 6 et 6 Pro

Les deux smartphones proposent un design affirmé avec la présence d'un bloc qui traverse les appareils sur leurs largeurs et qui intègrent les capteurs photo. On retrouvera deux capteurs grand-angle et ultra grand-angle sur le Pixel 6 et trois capteurs sur le Pixel 6 Pro, qui accueillera en plus un téléobjectif 4x.

Les deux modèles seront disponibles en trois jeux de couleurs différents puisque le haut du téléphone, au-dessus des capteurs photos, et le bas ne seront pas de la même teinte et prolongeront les codes esthétiques introduits cette année dans Android 12 avec le thème « Material You ».

Le dos, lui, est conçu en verre. Le Pixel 6 possédera des tranches en aluminium mat tandis que le modèle Pro proposera de l'aluminium poli pour renforcer son aspect haut de gamme.

Pour les écrans enfin, le Pixel 6 embarquera un écran 6,4 pouces FHD+ à taux de rafraîchissement 90 Hz alors que le Pixel 6 Pro sera équipé d'un écran 6,7 pouces QHD 120 Hz. Les deux modèles intégreront un capteur d'empreintes placé sous l'écran.