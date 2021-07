Pixel 6 : Google passerait à 5 ans de mises à jour Android

Censément attendus pour l’automne prochain, les Pixel 6 et Pixel 6 Pro n’ont déjà plus grand-chose de mystérieux. Mais aux détails déjà publiés par le passé, Jon Prosser rajoute quelques informations.

Le Pixel 6 serait ainsi appelé « oriole » dans les documents de Google, et dispose d’un écran OLED de 6,4 pouces. Il se dote d’une caméra de 8 mégapixels. À l’arrière, on retrouvera un capteur grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Une batterie de 4 614 mAh, 8 Go de RAM et 128/256 Go de stockage complètent la configuration.

Le Pixel 6 Pro, nom de code « raven » profite quant à lui d’une dalle OLED de 6,71 pouces (caméra avant 12 mégapixels) et d’un trio d’appareils photo décomposé comme suit : grand-angle de 50 mégapixels, téléobjectif de 48 mégapixels et ultra grand-angle de 12 mégapixels. Il embarque une batterie de 50 00 mAh ainsi que 12 Go de RAM (une première chez Google), 128/256/512 Go de stockage interne.

Les deux smartphones devraient enfin tourner sur un SoC custom développé en interne chez Google et référencé « GS101 ».