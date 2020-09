Le Pixel 5 de Google fuite dans rendu officiels et livre toutes ses caractéristiques

La fuite confirme également la présence d’un Snapdragon 765G. Du milieu de gamme donc, que l’on retrouve notamment dans des références comme le OnePlus Nord. Le smartphone s’accompagnera de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne dont on ignore encore les caractéristiques précises.

La (très) bonne nouvelle, c’est que le Pixel 5 sera doté d’une batterie de 4 080 mAh. Une capacité en hausse de presque 50% par rapport à celle du Pixel 4, lequel avait été très critiqué pour son autonomie famélique. Enfin, le smartphone devrait être certifié IP 68.

Une configuration photo inchangée

Au chapitre de la photographie, on sait que Google parie davantage sur ses algorithmes que sur l’extravagance de ses optiques. Une philosophie qui se poursuit évidemment sur le Pixel 5, qui embarque une nouvelle fois le capteur 12,2 mégapixels si cher au cœur de Google. La différence, c’est qu’il est désormais capable de filmer en 4K à 60 ips, ou en 1080p à 240 ips.

Mais en lieu et place du téléobjectif qui trônait à l’arrière des Pixel 4 et Pixel 4 XL, le constructeur opte cette fois pour un ultra grand-angle de 16 mégapixels. Ce nouveau capteur offrirait un angle de vue de 107°, prédit WinFuture. Il profitera d’une ouverture à ƒ/2.2, et de pixels de 1 µm.

Il s’agira désormais de patienter jusqu’au 30 septembre afin de découvrir le prix de lancement de ce nouveau modèle qui, rappelons-le, devrait s’accompagner d’un Pixel 4a 5G.