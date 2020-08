Pixel 5 : les premiers rendus sont là, et le smartphone ressemble à s'y méprendre au Pixel 4a

Côté caractéristiques, la fiche technique se dessine au gré des rumeurs. On s’attend à un smartphone doté de 6 Go de RAM et de 128 Go de stockage, alimenté par un Snapdragon 765G. Un SoC de milieu de gamme donc, qui permettra — on l’espère — à Google de proposer son smartphone à un tarif plus doux que les années précédentes.

Le Pixel 5 devrait mesurer entre 5,7 et 5,8 pouces et bénéficier d’une certification IP68. Aucun modèle Pixel 5 XL ne serait au programme ; c’est le Pixel 4a 5G qui prendrait ici le relais en embarquant un écran nettement plus grand que le Pixel 4a classique et le Pixel 5. Plus de détails d’ici quelques semaines.