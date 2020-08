Les Pixel 3 sont désormais compatibles avec LineageOS 17.1

Le Pixel 3 déjà supporté, le Pixel 3 XL d’ici quelques semaines

Sur son wiki officiel, l’équipe en charge du développement de LineageOS annonce la bonne nouvelle : le Pixel 3 peut être flashé avec LineageOS 17.1 (fondé sur Android 10), et le Pixel 3 XL le sera d’ici quelques semaines.

On s’étonne que, dans l’exercice, LineageOS ait fait l’impasse sur les Pixel 2 et Pixel 2 XL qui, pourtant, ne seront plus supportés par Google à la fin de cette année, après leur mise à niveau vers Android 11.

N’en déplaise, les Pixel 3 et 3 XL de Google sont assurés de bénéficier de mises à jour bien plus étendues grâce à LineageOS. Pour preuve : le Google Nexus 6 (2014), dont le support officiel a pourtant cessé en 2017 avec Android Oreo (8.0), a pu bénéficier d’Android 10 via l’installation de LineageOS 17.1 cette année.