Google cesse de produire ses Pixel 4 et Pixel 4 XL moins d'un an après leur commercialisation

Une stratégie signifiant sans doute que le peu de ventes ne parvenait pas à compenser les coûts de production de nouvelles unités des Pixel 4 et Pixel 4 XL.

Le support logiciel reste assuré pendant 3 ans

Qu’on se rassure : Google ne cesse pas de supporter ses Pixel 4 pour autant. Conformément à sa promesse, les Pixel 4 et Pixel 4 XL seront suivis par le constructeur pendant 3 ans à compter de leur date de mise sur le marché — ce qui nous amène donc au mois d’octobre 2022.

Les deux smartphones continueront donc de recevoir les mises à jour de sécurité, mais aussi les prochaines versions d’Android avec une jolie primeur par rapport aux OEMs.

Si la décision de Google étonne, on ne devrait pas avoir à attendre trop longtemps avant d’avoir des nouvelles du futur Pixel 5. Hier, un billet de blog promettait qu’une annonce était prévue « à l’automne » à son propos, et qu’il serait précommandable dès le début du mois d’octobre en compagnie d’un certain Pixel 4a 5G.