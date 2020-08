Un nouveau smartphone realme doté d'une batterie de 5000 mAh repéré aux Etats-Unis

Un realme 6 en plus endurant

Les documents publiés par la FCC donnent de nombreux détails sur le futur smartphone de realme. Tournant sous Android 10 et realme UI 1.0, le nouvel appareil mesure 162,35 x 75,46 x 9,45 mm pour 198g. Des dimensions très proches du realme 6, bien que ce nouveau modèle soit plus épais — sans doute à cause de son énorme batterie.