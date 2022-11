realme : le lancement de la série 10, c'est pour très bientôt !

Sur Twitter, realme a confirmé le lancement de sa nouvelle série au cours du mois de novembre. Elle promet au passage « trois bonds en avant » significatifs pour ses nouveaux mobiles. Selon les dernières rumeurs en date, l'accent sera mis sur les performances, l'écran et le design. On peut déjà profiter d'un maigre aperçu du look du téléphone via les visuels ci-dessous.