Les realme 9, 9 Pro et 9 Pro+ arriveraient le mois prochain, même en Europe

On vous le donne en mille : les realme 9 et realme 9 Pro prendront la suite des realme 8 et realme 8 Pro , sortis il y a un peu plus de six mois. Des smartphones de milieu de gamme efficaces, qui pourraient donc s'accompagner cette année d'un grand frère plus performant encore : le realme 9 Pro+.

Il faut d'ailleurs noter que d'après Sharma, seuls les realme 9 Pro et realme 9 Pro+ auraient reçu l'aval du régulateur européen. Deux hypothèses : soit, lors de son lancement international, le realme 9 Pro deviendra le realme 9 « classique », soit la certification de ce dernier prend plus de temps que prévu.

À choisir, on penche plutôt pour la première option. En effet il n'est pas rare que les constructeurs chinois réduisent légèrement la voilure lors d'un lancement européen afin de concentrer les ventes sur des modèles plus intéressants pour un public européen. Rappelons d'ailleurs qu'en Inde, la gamme realme 9 comprendra également le modèle « 9i », qui ne devrait donc pas sortir sous nos latitudes.