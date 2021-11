Le realme GT2 Pro arrive et dévoile un design plutôt audacieux

Selon le site spécialisé, le realme GT2 Pro se dotera d'un écran WQHD+ de 6.8 pouces capable de tenir une fréquence de 120 Hz. Il bénéficiera du prochain chipset de Qualcomm : le Snapdragon 8 Gen1. Jusqu'à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 3.1 complèteront la fiche technique. On ignore encore la capacité de la batterie, mais le site croit savoir qu'elle pourra se recharger à 125 W.