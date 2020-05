Realme : le constructeur annonce le 6 Pro et les prix du X50 Pro

Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, realme a aussi annoncé que « les premières ventes » du X50 Pro 5G débuteront aussi le 11 mai. Il sera décliné en deux couleurs (rouge rustique et vert écume) et trois versions : 8 Go RAM + 128 Go Flash (599,90 €) , 8 Go RAM + 256 Go Flash (669,90 €) et 12 Go RAM + 128 Go Flash (749,90 €). Ce smartphone haut de gamme annoncé le 24 février est construit autour d’un SnapDragon 865 et d’un écran AMOLED 90 Hz. Premier modèle 5G de la marque, il embarque un lecteur d’empreintes logé l’écran ainsi que six modules photo (deux l’avant, quatre à l’arrière) et le mécanisme de recharge ultra-rapide SuperDART, déclinaison à la sauce realme du SuperVOOC 2.0 d’Oppo (charge complète de la batterie en 40 minutes).