Realme lance ses 7 et 7 Pro en France : charge ultra-rapide et écran 90 Hz à petit prix

Qu’en pense-t-on chez Clubic ?

Ces deux dernières années, realme a proposé des smartphones profitant d’un rapport qualité-prix exemplaire. Mais, on observe en 2020 un fort regain d’intérêt de la part de la concurrence pour le segment du milieu de gamme, qui est tout simplement surchargé à l’approche des fêtes de Noël.

Aussi, à 329€, le realme 7 Pro nous semble un peu en dessous de la mêlée, et notamment des OnePlus Nord et Xiaomi Mi 10T Lite qui, à 399€ et 299€, sont non seulement compatibles 5G, mais profitent d’écrans cadencés à 90 et 120 Hz pour plus de fluidité.

Mauvais calcul de la part de realme, selon nous. Malgré tout, le realme 7 conserve une belle longueur d’avance sur le segment de l’entrée de gamme.