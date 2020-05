Realme lancera huit nouveaux produits en Chine le 25 mai

Au menu, de nouveaux smartphones bien sûr, mais également une tonne d’objets connectés et, pourquoi pas, la realme TV ?

Les realme X3 sur les starting-blocks

Realme ne fait aucun secret de son intention de lancer son futur smartphone star, le realme X3, lors de son prochain événement en Chine.

Un smartphone 5G de milieu de gamme équilibré, qui profitera d’un Snapdragon 765G, de 6 à 12 Go de RAM et de 128 Go de stockage. Point de port jack à l’horizon, mais un capteur d’empreintes sous l’écran, permis par la dalle AMOLED 120 Hz de 6,57 pouces choisie par realme. À l’instar du realme X50 Pro 5G sorti récemment, l’écran sera percé d’une double « bulle » pour intégrer les capteurs photo avant.