Après le SuperZoom, le realme X3 se dévoile officiellement : Snapdragon 855+ et performances à petit prix

Comme son nom l’indique, le X3 se prive du zoom x60 que l’on trouve sur le SuperZoom et opte plutôt pour un téléobjectif classique de 12 mégapixels. On retrouve toutefois quatre objectifs à l’arrière : un principal de 64 Mp, un grand angle de 8 Mp, et deux supplémentaires, de 12 et 2 Mp.