Qualcomm dévoile le Snapdragon 855 Plus : le jeu, la VR et l'IA en ligne de mire

Un processeur plus rapide et un GPU plus performant

Quel sera le premier smartphone à tourner sous Snapdragon 855 Plus ?

Via : Neowin

Le, c'est son nom, dispose notamment de fréquences d'horloge plus élevées, et se veut spécialement taillé pour le jeu vidéo, la réalité virtuelle et augmentée (ou, XR, dans le jargon de Qualcomm) et l'intelligence artificielle.Dans son communiqué,annonce que les coeurs Kryo 485 dont est pourvu le Snapdragon 855 Plus sont désormaissur le SD855 classique. Un bond en fréquence plutôt généreux, qui se conjugue aussi à une augmentation de 15% de la vitesse du GPU - le Adreno 640.», a déclaré Kedar Kondap, vice-président des produits Qualcomm.», reprend le communiqué officiel.Seulement, pour l'heure, aucun constructeur n'a encore fait savoir qu'il utiliserait le nouveau SoC du fondeur américain pour un futur smartphone. Peut-être Xiaomi renouvellera sa confiance envers Qualcomm ? Pour rappel, l'excellent Mi 9 du constructeur chinois avait été le tout premier à se pourvoir d'un Snapdragon 855.