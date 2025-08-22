Avec la mise à jour Android 16 QPR2 Beta 1, Google modifie la manière dont les utilisateurs Pixel éditent leurs captures d’écran. Désormais, lorsque l’on appuie sur le bouton « modifier », l’image s’ouvre automatiquement dans Pixel Studio au lieu de l’éditeur classique de Google Photos. Ce changement a été initialement repéré sur Telegram par l’utilisateur Omar Tosca, qui a également partagé une vidéo de démonstration.

L'application Pixel Studio propose une diversité d'options allant au-delà de la simple découpe et de l'ajout de filtres. Comme cela nous est rapporté par le site Android Authority, les utilisateurs pourront dorénavant ajouter des légendes à leurs captures d'écran, dessiner avec un stylo, créer des autocollants ou encore surligner du contenu à l'aide d'un surligneur. Notez que cette intégration est actuellement conditionnée par l'installation d'une version spécifique de l'application (build 2.0.001.793728176.12-release).