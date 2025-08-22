De nouvelles capacités d’édition de captures d’écran font leur apparition sur les téléphones Pixel de Google. L’expérience a été complètement revue pour offrir des options plus poussées et assistées par l’intelligence artificielle.
Alors que Google vient tout juste de dévoiler ses nouveaux smartphones, les Pixel 10 n'ayant désormais presque plus de secrets pour nous, le géant de Mountain View semble avoir gardé quelques surprises en réserve. En effet, vous possédez un téléphone de la gamme Pixel 9, sachez que votre appareil devrait prochainement pouvoir vous offrir de toutes nouvelles façons d'éditer vos captures d'écran.
- Google déplace l’édition des captures d’écran vers Pixel Studio avec Android 16 QPR2 Beta 1, remplaçant Google Photos.
- Pixel Studio ajoute des outils : légendes, dessin au stylet, autocollants, surligneur et découpe avancée.
- Des outils IA permettent de décrire une modification à appliquer automatiquement, mais les résultats restent imparfaits pour l’instant.
Google Pixel : vous pourrez bientôt personnaliser davantage vos captures d'écran
Avec la mise à jour Android 16 QPR2 Beta 1, Google modifie la manière dont les utilisateurs Pixel éditent leurs captures d’écran. Désormais, lorsque l’on appuie sur le bouton « modifier », l’image s’ouvre automatiquement dans Pixel Studio au lieu de l’éditeur classique de Google Photos. Ce changement a été initialement repéré sur Telegram par l’utilisateur Omar Tosca, qui a également partagé une vidéo de démonstration.
L'application Pixel Studio propose une diversité d'options allant au-delà de la simple découpe et de l'ajout de filtres. Comme cela nous est rapporté par le site Android Authority, les utilisateurs pourront dorénavant ajouter des légendes à leurs captures d'écran, dessiner avec un stylo, créer des autocollants ou encore surligner du contenu à l'aide d'un surligneur. Notez que cette intégration est actuellement conditionnée par l'installation d'une version spécifique de l'application (build 2.0.001.793728176.12-release).
Des fonctionnalités IA intéressantes, mais encore imparfaites
La principale nouveauté de cette mise à jour réside (évidemment) dans l'intégration d'outils basés sur l'intelligence artificielle. Une fois votre capture d'écran effectuée, il est possible de sélectionner une zone spécifique et de décrire la modification souhaitée. L'IA se charge ensuite d'appliquer le changement. Dans la démonstration d’Omar Tosca, une simple demande de modification de couleurs a suffi pour transformer instantanément la capture. Toutefois, le résultat est encore loin d'être parfait, l'IA ayant effacé tout le texte de la capture d'écran pour le remplacer par un bloc de couleurs…
De toute évidence, il est bon de rappeler que cette fonctionnalité est pour l'heure toujours en développement. La vidéo partagée par Omar Tosca a été enregistrée depuis un Pixel 9 Pro équipé de la mise à jour Android 16 QPR2 Beta 1, ce qui laisse supposer une compatibilité avec la précédente génération de smartphones Google.