En plus des formes, Magic Portrait permet d'ajouter un peu de vie à votre fond d'écran avec l'ajout d'effets météorologiques dynamiques. Ces effets, tels que le brouillard, la pluie, la neige ou le soleil, peuvent être appliqués aux images de l’écran de verrouillage, ajoutant ainsi une touche animée et contextuelle à l’affichage. Il est aussi possible de choisir la météo du jour. Android ira vérifier le temps qu'il fait selon votre position et adaptera l'effet en conséquence. Plus besoin donc d'ouvrir l'app Météo de votre Pixel, votre fond d'écran vous donne l'info dès le déverrouillage. Cette fonctionnalité rappelle les fonds d'écran animés proposés par Samsung dans One UI 6, mais à ceci près ici qu'elle est intégrée nativement dans l’expérience Pixel.