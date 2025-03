Sur les Pixel Fold ainsi que les appareils Pixel 6 et ultérieurs, il est désormais possible de fournir des informations contextuelles (images, documents, vidéos YouTube) pour obtenir des réponses plus précises. Ceux qui possèdent un abonnement Gemini Advanced pourront, quant à eux, bientôt accéder à des options de partage d'écran et de vidéo Live.