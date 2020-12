Les "anciens" Pixel de Google gagnent ce mois-ci certaines fonctionnalités du Pixel 5

C'est par exemple le cas de ce que Google appelle l'« ultra économiseur de batterie ». Dans une page de support, la société explique qu'il s'agit s'améliorer encore plus le mode d'économie d'énergie : « Vous pouvez économiser encore plus d'énergie avec l'ultra économiseur de batterie. L'ultra économiseur de batterie désactive davantage de fonctionnalités. Il suspend la plupart des applications et ralentit la vitesse de traitement encore plus longtemps entre les charges. »

Google porte également le mode de partage d'écran intégré à l'application de visioconférence Duo. Cette fonctionnalité était disponible pour les appels entre deux participants, elle est désormais étendue aux conversations de groupe.

L'application Google Photos reçoit une mise à jour avec une nouveauté précédemment découverte au sein d'un fichier apk : la possibilité de changer le ciel sur un cliché avec un détourage automatique. Adobe avait dévoilé une option similaire pour la dernière version de Photoshop à l'occasion de la conférence Adobe Max.