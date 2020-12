Google annonce une flopée de nouveautés sur Android

Nous apprenions récemment que Google souhaitait décloisonner la mises à jour des émojis de son système d'exploitation mobile. Il semblerait que le processus puisse passer par le clavier virtuel Gboard.

En effet, la société californienne annonce sur son blog une nouvelle nouveauté : la possibilité de mélanger plusieurs émoticônes via l'introduction de la fonctionnalité Emoji Kitchen. Concrètement, il est possible de choisir deux émojis et de les combiner pour obtenir une nouvelle icône personnalisée.