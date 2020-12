Google invite les utilisateurs d'Android à enrichir Street View

Pour Google, l'objectif est d'amasser un nombre toujours plus important de données et faire de Google Maps la référence ultime. D'un côté, ces photos et vidéos permettront de proposer des médias plus récents afin de rafraîchir ceux devenus obsolètes au fil des années. Il n'est effectivement pas rare que des travaux aient modifié une rue ou l'apparence d'un bâtiment.

D'un autre côté, certains lieux sont difficilement accessibles. C'est par exemple le cas de sentiers en montagne que seul un habitant local connaît sur le bout des doigts. En quelque sorte, c'est donc aussi une manière de mettre en valeur sa région.

Et puis... On imagine qu'il s'agit également pour Google d'obtenir indirectement certaines images de quartiers au sein desquels les Google Cars se sont faites refoulées par la population désireuses de conserver leur vie privée. Sur ce point, Google explique que les visages et les plaques d'immatriculation seront automatiquement floutés. Il sera en outre plus simple de reporter des images jugées inappropriées.