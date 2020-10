Google introduit une flopée de nouveautés pour son moteur de recherche

Saviez-vous que le moteur de recherche de Google dispose de plusieurs objets ou animaux en 3D qu'il est possible d'afficher en réalité augmentée ? Mise en place depuis 2019, cette option a été enrichie durant le confinement. Il est donc désormais possible d'inviter chez vous un alligator, un tigre, un lion ou encore…. un T-rex !

D'autres objets seront bientôt disponibles, parmi lesquels des voitures, profitant d'une représentation 3D de l'extérieur mais également de l'intérieur de l'habitacle. Pour ce faire, Google travaillerait directement avec différents constructeurs.

Autre optimisation annoncée : les suggestions. Lorsqu'une faute de frappe a été identifiée au sein du moteur de recherche, Google propose le plus souvent une suggestion de requête de type « Vouliez-vous dire ? ». Et à vrai dire, 1 requête sur 10 serait mal épelée. Aussi, la société a renforcé ses travaux, expliquant seulement que ces suggestions seront désormais plus pertinentes.