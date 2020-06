Google va surligner vos mots clés dans les pages ouvertes depuis son moteur de recherche

De quoi faciliter la recherche et la navigation pour bon nombre d’internautes, mais rien de bien innovant non plus puisqu’il était déjà possible de faire cette manœuvre manuellement, avec un « CTRL+F ».

Cette fonctionnalité a l’avantage de ne nécessiter aucune intervention de la part des sites web concernés. Pour fonctionner, elle s’appuie sur les fonctionnalités Chromium, et plus précisément, il semblerait qu’il s’agisse de la fonction « targetText ».

Notons que cette fonctionnalité pourrait aussi avoir une répercussion non négligeable sur les publicités, les revenus et donc la démarche des éditeurs. En effet, le haut de page pourrait ne plus être l'emplacement idéal pour la visibilité des publicités et autres annonces, l'utilisateur étant directement renvoyé plus après dans la page…