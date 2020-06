Une plainte vise à faire condamner Google pour avoir collecté des données même en navigation privée

Google prélèverait des données grâce à plusieurs de ses services et applications, comme Google Analytics ou Google Ad Manager, mais aussi via des plugins de site internet. Et ce, même lorsque vous utilisez la navigation privée.

La plainte, contestée par Google, dénonce le fait que la firme californienne procède au recueil des données privées pour en savoir plus sur les amis, sur les habitudes d'achat, sur les loisirs ou les aliments préférés des utilisateurs. Avec un accès aux recherches et aux données les plus intimes, forcément. Google « ne peut pas continuer à s'engager dans la collecte de données secrète et non autorisée » des utilisateurs, précise la plainte qui touche autant à la collecte effectuée sur ordinateur que celle entreprise sur smartphone.