Évidemment, il s'agit là de la mesure la plus rigoureuse, et qui viserait deux cibles en particulier. « Si le département de la Justice va de l'avant avec un plan de scission, les unités les plus susceptibles d'être cédées sont le système d'exploitation Android et le navigateur web Chrome de Google » expliquent ainsi les sources auxquelles Bloomberg a pu avoir accès.

Des mesures moins contraignantes sont aussi sur la table des officiels. Google pourrait ainsi être obligé à l'avenir de partager ou de céder sous licence ses données à ses rivaux dans le secteur de la recherche en ligne, comme Bing (Microsoft), Safari ou bien DuckDuckGo.

Quoi qu'il soit décidé, Google va devoir faire face à un des plus grands défis de son existence. Car c'est le cœur de ses revenus, à savoir les revenus publicitaires, qui est attaqué. En 2023, ces derniers s'élevaient à 237,85 milliards de dollars, soit 77% de ses revenus globaux.